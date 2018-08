'Uittocht vluchtelingen uit Venezuela nadert kritieke punt'

De uittocht van vluchtelingen uit Venezuela nadert het "kritieke punt". Daarvoor waarschuwt de aan de VN verbonden Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Volgens de IOM komt een situatie in zicht die vergelijkbaar is met de vluchtelingencrisis rond de Middellandse Zee. In Venezuela slaan steeds meer mensen op de vlucht voor de economische en politieke crisis. Voedsel en andere levensbehoeften zijn schaars.

Omringende landen

De omringende landen dreigen overspoeld te worden met vluchtelingen. Regeringsfunctionarissen uit Colombia, Ecuador en Peru komen volgende week in Bogotá bijeen om afspraken te maken over de aanpak.

In Brazilië jaagden boze inwoners deze maand honderden vluchtelingen terug de grens over. Peru scherpte de regels aan voor vluchtelingen: zij moeten nu een paspoort bij zich hebben als ze de grens oversteken. Ecuador sloot vorige week de grens voor Venezolanen. Eerder deed Brazilië dat al.

De IOM waarschuwt dat dergelijke maatregelen signalen zijn van een vluchtelingencrisis die het kookpunt bereikt. Gisteren riepen de IOM en de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR de Zuid-Amerikaanse landen op soepel om te gaan met de opvang van de Venezolaanse vluchtelingen. Sinds het begin van de crisis sloegen meer dan 2,3 miljoen Venezolanen op de vlucht.