Brazilië sluit grens met Venezuela om toestroom migranten

Brazilië heeft zijn grens met Venezuela afgesloten om te voorkomen dat migranten het land binnenkomen. De sluiting geldt alleen voor Venezolanen.

Een rechter heeft dat bevolen totdat Brazilië de juiste middelen heeft om de toestroom van de migranten aan te kunnen. Zo moet de groep die nu in Brazilië leeft meer over het land worden verspreid, zegt de rechter.

De grens tussen de twee landen blijft alleen open voor niet-Venezolanen. Mensen die vanuit Brazilië terug willen naar Venezuela mogen wel de grens oversteken. Het is niet bekend tot wanneer de sluiting geldt.

Tienduizenden Venezolanen

Jaarlijks komen tienduizenden Venezolanen Brazilië binnen. De meesten steken de grens over in de hoop op een beter leven. Venezuela kampt met de gevolgen van een economische crisis. Ook politiek is het land niet stabiel. Maar de omstandigheden waarin Venezolanen in Brazilië leven zijn voor velen ook erbarmelijk.

Grensregio's in Brazilië vragen langer om een sluiting van de grens. Volgens de inwoners zorgen de migranten voor overlast en criminaliteit.