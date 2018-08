Honderd gevluchte Venezolanen op kosten van Maduro terug naar huis

Zo'n honderd Venezolanen die vanwege de grote chaos in hun land waren gevlucht naar buurland Peru keren vrijwillig weer terug naar Venezuela.

Ze hebben gebruik gemaakt van een initiatief dat president Maduro is gestart om de leegloop in zijn land te keren. Maduro beloofde aan met name jonge en hoogopgeleide mensen om hun vlucht naar huis te betalen en beloofde ook werk voor ze.

Inmiddels vliegen de eerste mensen vanuit Peru terug naar de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Ze worden vanaf de ambassade in Lima met bussen naar het vliegveld gebracht en vervolgens met de Venezolaanse staatsluchtvaartmaatschappij teruggevlogen. Alle kosten worden vergoed; normaal gesproken zouden ze dat niet kunnen betalen.

Nijpend

Een van de spijtoptanten is een 24-jarige hoogzwangere vrouw. Ze werkte in Lima in een wasserette, maar ontving slechts een derde van het salaris dat ze eigenlijk zou moeten krijgen. "Ik ben blij om mijn land weer te zien, in welke staat dan ook."

Ondertussen is de situatie in Venezuela nog steeds nijpend. Het IMF waarschuwde vorige maand voor een hyperinflatie van een miljoen procent in 1 jaar tijd. Nergens in de wereld zijn de prijzen van basisbehoeften als voedsel en medicijnen zo hard gestegen als in Venezuela. Eind juli besloot Maduro om vijf nullen te schrappen om de munt enigszins hanteerbaar te houden.

Vijandige houding

Naar schatting zijn zo'n 2,3 miljoen Venezolanen gevlucht naar landen als Colombia en Peru. In dat laatste land leven nu meer dan 400.000 Venezolanen. Velen hebben moeite om aan een baan te komen en vanwege de grote aantallen ontstaat er in de buurlanden een steeds vijandigere houding tegenover migranten.

Een 32-jarige gevluchte technicus zegt voordat hij met zijn 8-jarige dochter naar het vliegveld in Lima afreist, dat hij vertrouwen heeft in een goede afloop en dat hij zijn lot in de handen legt van de president. "Hij geeft ons de kans om terug te keren zonder iets te betalen. En hij zei dat we bij aankomst geholpen worden met een lucratieve baan. Ik geloof erin."