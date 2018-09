Politie weet wie 'Haagse Holleeder' heeft vermoord

De politie is een verdachte op het spoor in verband met de liquidatie van crimineel Karel Pronk. De 51-jarige Errol J. zou hem begin vorige maand hebben doodgeschoten bij een koffiehuis in Delft. De verdachte is sindsdien spoorloos.

Karel Pronk (60) was een bekende naam in het criminele circuit. Pronk werd veroordeeld voor onder meer drugshandel en verboden wapenbezit en werd 'de Haagse Holleeder' genoemd. Hij verliet op klaarlichte dag het koffiehuis in Delft toen hij werd doodgeschoten.

Getuigen zeggen dat J. de schutter was. Hij verdween na de liquidatie, net als zijn motor.

Naar buitenland gevlucht

De politie vermoedt dat hij naar het buitenland is gevlucht. J. wordt op de nationale opsporingslijst geplaatst.

Errol J. staat ook bekend onder de namen Mick of Mickey. Mensen wordt afgeraden om J. zelf te benaderen, omdat hij mogelijk in het bezit is van een vuurwapen.

Een dag na de liquidatie werd al een 28-jarige man uit Delft opgepakt, omdat hij zich opvallend had gedragen. Hij werd enkele dagen later vrijgelaten.