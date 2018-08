Verdachte moord op 'Haagse Holleeder' vrijgelaten

De man die vastzat in verband met de moord op de Delftse crimineel Karel Pronk is vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie is de 28-jarige man geen verdachte meer.

Pronk, die ook wel 'de Haagse Holleeder' werd genoemd, werd dinsdag voor een koffiehuis in Delft doodgeschoten. Getuigen zagen hem ruziemaken met een motorrijder. Die liep vervolgens naar zijn motor om een wapen te pakken en begon te schieten.

De 28-jarige man zat in het koffiehuis en ging er na het schietincident vandoor. Getuigen zagen hem volgens Omroep West wegrijden. Niet veel later werd hij gearresteerd. De motorrijder is niet gevonden.

Karel Pronk werd in 1991 veroordeeld voor het regelen van een moord op een tuinder. Hij kreeg twintig jaar cel, maar ontsnapte uit de gevangenis in Haarlem. Hij had nog meer veroordelingen op zijn naam, onder meer voor drugshandel en verboden wapenbezit.