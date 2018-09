Orkaan Jebi raast over Japan: openbare leven ligt stil

Bijna 300.000 mensen in Japan hebben het advies gekregen een veilig heenkomen te zoeken. De orkaan Orkaan Jebi is om 12.00 uur 's middags lokale tijd (05.00 uur Nederlandse tijd) aan land gekomen op het eiland Shikoku.

Vanwege harde windstoten en zware regenval zijn honderden vluchten van en naar het westen van het land geannuleerd. Ook treinen rijden niet meer.

Jebi zal naar verwachting later op de dag ook Honshu, het grootste eiland van Japan, bereiken. Osaka, de op een na grootste stad van het land, ligt op de voorspelde route van de orkaan.

Er zouden windvlagen van zo'n 160 kilometer per uur zijn gemeten. Dat kan volgens experts oplopen tot meer dan 210 kilometer per uur. Daarnaast zorgt ook de vele neerslag voor overlast: op dinsdagochtend viel er zo'n 87 millimeter in een uur. De komende 24 uur kan dat oplopen tot 500 millimeter.

Japan had eerder deze zomer al te maken met extreme hitte, veel regen, aardverschuivingen en overstromingen.