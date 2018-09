Wilders: 'Veiligheid van Nederlanders belangrijker dan cartoonwedstrijd'

Geert Wilders heeft zijn cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed niet om één specifieke reden of dreiging afgeblazen, maar vanwege het algehele beeld dat was ontstaan. Dat zei hij op een bijeenkomst in Antwerpen tegen de NOS.

Hij noemde wel een belangrijke reden dat Nederlandse militairen in Afghanistan gevaar liepen door de Taliban te worden gedood.

Ook liepen de bedreigingen aan zijn eigen adres "op een gegeven moment de spuigaten uit", zei Wilders in een gesprek met correspondent Sander van Hoorn. Hij doelde onder meer op de fatwa, de prijs die een Pakistaanse geestelijke op zijn hoofd had gezet, en de arrestatie in Den Haag van iemand die claimde hem te willen vermoorden. "Dat gaat je niet in de koude kleren zitten."

Veiligheid van Nederlanders

"Toch was dat niet de reden om het af te blazen. Als het alleen over mij zou gaan, was ik waarschijnlijk niet gestopt, maar Nederlandse militairen in Afghanistan die in de kazerne moeten blijven, heel Nederland dat onder vuur komt te liggen terwijl het nog maanden duurt voordat de wedstrijd zou plaatsvinden, is net iets te veel van het goede," zegt Wilders. "Dat ging ook voor mij te ver en ik heb gekozen voor de veiligheid van Nederlanders."

Het maken van een cartoon hoort bij de vrijheid van meningsuiting, zegt hij. "Er worden dagelijks cartoons over mij gemaakt die te verschrikkelijk voor woorden zijn, en toch geniet ik daar op mijn manier van, doe ik daar niets tegen, en dat hoort zo."

Vlaams Belang

Wilders was in Antwerpen op uitnodiging van Filip Dewinter om de campagne van de plaatselijke afdeling van Vlaams Belang te steunen. Hij bracht een bezoek aan de Vogeltjesmarkt en sprak de aanhang van Vlaams Belang toe.

Hij zou vooral de duizenden Nederlanders die in Antwerpen wonen willen overtuigen om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op de partij te stemmen. Het bezoek werd streng beveiligd.

Woede

Donderdag blies de PVV-leider de cartoonwedstrijd af die hij op 10 november in het Tweede Kamergebouw wilde houden. De maker van de winnende spotprent van Mohammed zou 10.000 euro krijgen.

De wedstrijd leidde tot woede in de islamitische wereld, met name in Pakistan. Daar liepen duizenden betogers mee in een protestmars naar de hoofdstad. Na het bericht dat de wedstrijd niet doorging, werd de mars afgebroken: de betogers hadden hun doel bereikt.