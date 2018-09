Stadionplein Amsterdam wordt definitief geen Johan Cruijffplein

Opvallend is ook dat de coƶrdinator van de naamgevingscommissie, Floor Thoolen, meer dan 25 jaar actief was als vrijwilliger bij Ajax. Bij ruim 500 wedstrijden was hij stadionspeaker. Thoolen heeft, net als enkele collega's, met burgemeester Halsema gesproken over de gemaakte fouten.

"Uit die eerste gesprekken blijkt geen enkele kwade opzet bij het opstellen van de verschillende teksten. Wel blijkt dat ambtenaren en bestuur in hun enthousiasme te weinig hebben stilgestaan bij de zorgvuldigheid van de procedure", zegt Halsema tegen de Volkskrant.

Van Aartsen

Het negatieve advies kwam wel terecht bij waarnemend burgemeester Van Aartsen, maar op advies van ambtenaren zette hij de naamsverandering aanvankelijk toch door, blijkt uit de reconstructie.

Van Aartsen zegt in een reactie tegen de krant: "Ik ben zelf geen groot voetbalfan. Maar Johan Cruijff zegt ook mij veel, hij is een grote zoon van de stad. Er is mij ook steeds gezegd dat Van der Laan dit wilde. Dus ik zei: 'Regel dit'."