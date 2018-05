Stadionplein Amsterdam voorlopig niet omgedoopt tot Johan Cruijffplein

Het Stadionplein in Amsterdam-Zuid wordt voorlopig niet omgedoopt tot het Johan Cruijffplein. Deze week zouden de straatnaambordjes vervangen worden, maar het college heeft het uitgesteld nu buurtbewoners tegen de naamswijziging in opstand zijn gekomen.

Het nieuwe college, dat morgen wordt geïnstalleerd, zal een definitief besluit nemen over de naamswijziging.

Weerstand

Omwonenden zijn blij met het uitstel. "Niemand had hier behoefte aan", zegt één van hen tegen AT5 en NH Nieuws. "Ik snap dat Johan Cruijff een geweldige voetballer was, maar eer hem dan door de Arena naar hem te vernoemen, dat heeft tenminste met voetbal te maken."

De buurt vindt dat het besluit ondemocratisch tot stand is gekomen, dat de naam niet past bij "een Grieks-mythologische buurt". Ook de straatnaamcommissie van de gemeente vond het beter om de oude naam van het plein te behouden.

Het college besloot in februari het plein te hernoemen, vanwege Cruijffs grote verdiensten voor Nederland en Amsterdam in het bijzonder. Het Stadionplein werd gekozen omdat Johan Cruijff op 28 september 1972 met Ajax de wereldbeker won in het Olympisch Stadion.

Familie betreurt ophef

De familie van Cruijff vindt alle ophef erg vervelend. "We betreuren al het gedoe enorm", liet een woordvoerder van de familie weten nadat bekend was geworden dat de naamswijziging is uitgesteld.

"We vinden het nog steeds een mooi eerbetoon en gebaar van de stad voor alles wat Johan Cruijff heeft gedaan en betekend. Maar we hebben ook gezien dat de situatie vrij lastig is. Het wordt nu aan het nieuwe gemeentebestuur overgelaten en we wachten het af."

Onlangs werd besloten om de Amsterdam Arena te vernoemen naar de voetballegende. Ook dat had heel wat voeten in de aarde. "Het is niet leuk dat elke keer de naam van Johan wordt genoemd in dit soort situaties", laat de familie weten.