Juncker: klok niet meer verzetten in Europa, altijd zomertijd

Jean-Claude Juncker zegt dat er een einde moet komen aan het terugzetten van de klok in het najaar. In een interview met de Duitse tv-zender ZDF zegt hij dat zijn Europese Commissie daar vandaag nog een besluit over neemt.

Woensdag bleek uit een Europese zomertijd-enquête dat een overgroot deel van de deelnemers af wil van het verzetten van de klok. De meesten gaven aan dat ze het liefst het hele jaar door de huidige zomertijd hebben.

"De mensen willen het, dus we gaan het doen", zegt Juncker tegen de ZDF. Hij gaf meteen toe dat het Europees Parlement en uiteindelijk de EU-lidstaten het laatste woord hebben in deze kwestie.

Wat de voor- en nadelen van de zomertijd zijn, zie je in deze video die we maakten toen de klok eerder dit jaar een uur vooruitging: