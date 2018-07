EU vraagt: wilt u de zomertijd houden?

Voor- en tegenstanders van de zomertijd kunnen de komende anderhalve maand in Brussel pleiten voor hun zaak. De Europese Commissie opent een zogenoemde 'openbare raadpleging'. Daarin kunnen organisaties en burgers hun mening geven over de zomertijd. Liefst in het Engels, maar het mag ook in het Nederlands.

In het Europees Parlement pleit een groep parlementariërs al een tijd voor het afschaffen van zomer- en wintertijd. Dieren en mensen zouden last hebben van de tijdswisseling, terwijl het beoogde voordeel, energiebesparing, er nauwelijks is.

Toch haalde een voorstel om de zomertijd af te schaffen eerder dit jaar geen meerderheid in het Europees Parlement. Parlementsleden vroegen wel aan de Europese Commissie om de voor- en nadelen te onderzoeken. Dat gebeurt nu dus.

Geen 'meeste stemmen gelden'

Het onderzoek is een eerste stap van de Europese Commissie, die uiteindelijk kan leiden tot het afschaffen van de zomertijd. Maar voor het zover komt zal de klok nog heel wat keren zijn verzet. De Commissie zal na de raadpleging beslissen of er een voorstel komt om de zomertijd af te schaffen. Daarna moeten het Europees Parlement en de lidstaten daar nog over spreken.

De openbare raadpleging is geen referendum. De Commissie wil vooral informatie van burgers en bedrijven. De meeste stemmen krijgen niet per se hun zin.

Nog voor het onderzoek is begonnen, is de Europese Commissie over één ding al heel duidelijk: de zomer- en wintertijd moeten een EU-zaak blijven. De Commissie wil voorkomen dat het ene land wel en het andere land niet meedoet aan het klokverzetten. Dat zou de interne markt ontregelen.