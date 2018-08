Kabinet: filmpje aanslagdreiger Wilders 'weerzinwekkend'

"Wij hebben een vrije democratie, dit filmpje is weerzinwekkend", reageert minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op de arrestatie van de man die Geert Wilders met de dood bedreigde.

Grapperhaus heeft het filmpje gezien. Hij was gisteren op werkbezoek bij de politie in Apeldoorn, die onder meer dreigingsanalyses maakt van uitingen op social media, toen de melding over het filmpje van de 26-jarige man binnenkwam. "Politie en justitie zijn heel alert, hier zitten we bovenop", zegt Grapperhaus. "Ik sta voor de persoonlijke veiligheid. In een vrije democratie staan we niet toe dat mensen andere mensen serieus bedreigen. Dat gaat gewoon niet gebeuren."

Over eventuele extra veiligheidsmaatregelen doet het kabinet zoals gebruikelijk geen mededelingen. De Tweede Kamer wordt al jaren extra beveiligd, mede in verband met de persoonlijke veiligheid van PVV-leider Wilders.

Wilders wordt zowel in als buiten het Kamergebouw beveiligd door de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) en woont op een schuiladres. Hij wordt elke dag via een andere route van en naar het Kamergebouw gereden. In verband met de cartoonwedstrijd ontvangt hij bijna honderd bedreigingen per dag, zo maakte hij gisteren bekend.

Protestmars

Minister Blok van Buitenlandse Zaken vindt het verschrikkelijk dat er aanslagen worden beraamd. Hij heeft overlegd met de minister van Buitenlandse Zaken van Pakistan en uitgelegd dat de cartoonwedstrijd het initiatief is van een parlementslid, en niet van de Nederlandse regering. Blok: "Mensen kunnen naar de rechter stappen als ze het er niet mee eens zijn, maar geweld of dreiging met geweld is volkomen onacceptabel."

Blok heeft met zijn collega ook gesproken over de beveiliging van de Nederlandse ambassade in Islamabad, de hoofdstad van Pakistan. Een islamitische politieke partij organiseert vandaag een protestmars die voor de ambassade moet eindigen. Blok wil niets over eventuele maatregelen zeggen. "Maar ik heb het onderwerp niet voor niets ter sprake gebracht", zegt hij.