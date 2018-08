Rechts en links botsen niet voor niets in Oost-Duitsland

"Ik heb het idee dat er sinds mei ongeveer heel veel aan de hand is in Duitsland rond immigratie en vluchtelingen", zegt Hanco Jürgens van het Duitsland Instituut in Amsterdam. "Je had de ruzie tussen Seehofer en Merkel over migranten, de zaak tegen de neonazistische moordenaar Beate Zschäpe, de kwestie rond voetballer Özil en de Turkse president Erdogan."

Volgens Jürgens is de spanning de afgelopen tijd toegenomen, met deze onrust als resultaat. "Als het publieke debat op deze manier wordt opgewarmd, vlamt het elders ook op." En dat dat dan in Saksen gebeurt is geen toeval, denkt hij. "Het is Oost-Duitsland, waar veel mensen zich achtergesteld voelen."

Volgens Jürgens is er onvrede over lage lonen, maar ook ondervertegenwoordiging. "Er zijn bijvoorbeeld minder Oost-Duitsers op tv en in de politiek. Bondskanselier Merkel komt uit het oosten, maar die is nogal verwesterd. Die spreekt niet meer hun taal. Het is ook geen toeval dat de anti-islamitische beweging Pegida uit Saksen komt."