​​​​​​​Hoofdverdachte Spa heeft 'zwart gat in geheugen'

De Nederlander die ervan wordt verdacht dat hij afgelopen weekend een Belgische agent doodschoot, heeft verklaard dat hij niet meer weet wat hij die nacht precies deed. De politie verhoort de man sinds zondag. Inmiddels beroept hij zich op zijn zwijgrecht.

Het slachtoffer, een 38-jarige agent, werd in de nacht van zaterdag op zondag doodgeschoten in Spa, in het oosten van België. Een groepje Nederlanders had vlak daarvoor bij een bar ruzie geschopt. Toen agenten aankwamen, zaten de Nederlanders in een taxi. Vanuit daar werd het vuur op de agenten geopend.

De Nederlander die vastzit wordt nu verdacht van moord op de agent en poging tot moord op diens collega. Hij heeft verklaard dat er een 'zwart gat in zijn geheugen zit' vanaf het moment dat hij het café verliet, tot het moment dat hij aankwam bij een huisje even buiten Spa. Daar arresteerde de politie hem.

Schinnen

Volgens dagblad De Limburger gaat het om Yvo T., een 36-jarige man uit Schinnen die vaker bij gewelds- en drugsincidenten betrokken is geweest.

Gisteren arresteerde de Nederlandse politie in Limburg twee mannen die ook bij de schietpartij betrokken zouden zijn, onder wie T.'s broer. De Belgische politie heeft gevraagd om uitlevering van deze mannen. Daarnaast wil de Belgische politie spreken met getuigen uit het huisje waar de verdachte zijn toevlucht zocht. Ook zij zijn terug in Nederland.