'Hoofdverdachte doodschieten Belgische agent komt uit Schinnen'

De man die ervan wordt verdacht dat hij afgelopen weekend een Belgische agent vanuit een taxi in Spa heeft doodgeschoten, komt uit de Limburgse gemeente Schinnen. Dat meldt De Limburger.

Volgens de krant is de 36-jarige Yvo T. de hoofdverdachte in de zaak. Hij was dit weekend met zijn vader en broer naar Spa afgereisd om Formule 1 te bekijken. De avond voor de wedstrijd zou hij met zijn broer zijn geweigerd bij de ingang van een kroeg, waarna een van hen met een pistool zou hebben gedreigd.

Toen agenten de taxi wilden controleren waar Yvo T. in zat, zou hij volgens de krant zijn uitgestapt en de Belgische politieinspecteur door het hoofd hebben geschoten.

Caravan

T. werd vervolgens door de andere agent beschoten. Hij vluchtte en werd later gewond aangetroffen en opgepakt. In Nederland werden gisteren de twee andere verdachten opgepakt, onder wie de broer van T. Belgiƫ doet een uitleveringsverzoek om de twee verdachten naar Belgiƫ te krijgen.

Volgens De Limburger was T. een man met een drugsverleden. Ook zou hij op 36-jarige leeftijd nog steeds bij zijn ouders wonen, in een caravan in hun achtertuin.