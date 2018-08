Nederlanders opgepakt na moord op agent in Spa

De politie in Nederland heeft twee Nederlanders aangehouden die ervan verdacht worden dat ze betrokken waren bij de dood van een Belgische politieagent, dit weekend in Spa. Bronnen bevestigen berichtgeving daarover van de Belgische krant Het Nieuwsblad. Er zijn drie verdachten. Gisteren pakte de Belgische politie al de derde op, ook een Nederlander.

De drie verdachten zaten volgens Het Nieuwsblad in een taxi op het moment dat het vuur vanuit de auto op de agent werd geopend. Ze zaten daar samen met twee anderen. Die medepassagiers hebben zich gemeld als getuige en hebben waarschijnlijk niets met de zaak te maken.

Het schietincident was in de nacht van zaterdag op zondag in het centrum van Spa. Volgens Belgische media mocht een groep Nederlanders een café niet in. De doodgeschoten agent, de 38-jarige Amaury Delrez, controleerde 's nachts de taxi waar de drie verdachten zojuist waren ingestapt.

Deze getuigen vertellen wat zich na de schietpartij afspeelde bij de taxi.