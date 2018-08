Twee getuigen van moord op agent in Spa melden zich

Tijdens de schietpartij zaten vijf passagiers in de taxi. Een van hen, de 36-jarige Ivo T., werd gistermorgen gearresteerd. Hij zou gewond zijn geraakt door een politiekogel.

Hij werd gevonden in een bos op een paar honderd meter van de plek waar de agent werd doodgeschoten. Omdat hij alcohol of drugs had gebruikt, kon hij gisteren nog niet worden verhoord.

Naar de twee andere Nederlanders die net waren ingestapt, wordt door de politie nog gezocht.

Ruzie

In het centrum van het Belgische Spa ontstond in de nacht van zaterdag op zondag ruzie. Volgens Belgische media mocht een groep Nederlanders daar een café niet in.

Toen de agent tegen twee uur samen met een collega aankwam, waren drie mannen net in een taxi gestapt. Op het moment dat de politie de taxi wilde controleren, werd er vanuit de auto geschoten. Daarbij kwam de agent, de 38-jarige Amaury Delrez, om het leven.

Contact

De politie in Nederland heeft contact met de Belgische collega's over de twee mannen naar wie nog wordt gezocht. Mogelijk zijn ze in Nederland.

Er is geen rechtshulpverzoek van de Belgen bij de politie binnengekomen. Alleen na zo'n verzoek kunnen Belgische agenten in Nederland opsporing doen.