Het leven van Jos B. in Spanje en de list van zijn arrestatie

B. verbleef ongeveer sinds mei in de bosrijke omgeving van het terrein. Hij sliep buiten het huis, in een tentje. Met een ingepakte rugzak binnen handbereik.

De gouden tip en de arrestatie

De persoon die de doorslaggevende informatie gaf over de B. is iemand die twee jaar geleden in de retraite woonde. "Hij kwam deze zomer langs en raakte aan de praat met B., omdat hij ook een Nederlander is. De tipgever herkende hem en belde de beheerder", zegt Wiessing.

Lucas kreeg ook een aantal artikelen toegestuurd over de internationale zoektocht naar de 55-jarige bushcrafter. De Argentijn concludeerde dat het de man moest zijn die er al maanden leefde en altijd meehielp met de klusjes op het terrein.

Omdat er volop kinderen rondlopen, wilde Lucas niet dat de politie op het terrein een inval zou doen. Hij sprak met het arrestatieteam af dat hij de Nederlander met een smoes weg zou lokken. "Dus hij zei tegen hem dat ze hout gingen hakken, iets wat Jos graag deed", zegt de verslaggever.

In een veld in de buurt van het dorp Castellterçol kwam de politie in actie. Zowel B. als Lucas werd opgepakt - zoals vooraf was afgesproken. "Dit was de bedoeling, want anders zou B. denken dat hij er door Lucas was ingeluisd."