Waarom Nederland absolute grootmacht is op gebied van xtc en speed

Er worden wel successen geboekt, zoals het oprollen van grondstoffenhandel Party King, het overnemen van online marktplaats Hansa en het oprollen van extreem grote labs en opslagplaatsen voor chemicaliën. Maar ze laten volgens de onderzoekers vooral zien hoe groot de omvang van het probleem is, in plaats van dat ze de criminaliteit werkelijk een zware slag toebrengen.

De gebrekkige opsporing zorgt ervoor dat de pakkans klein is, zeker voor de grotere criminelen. Bovendien deelt Nederland van alle Europese landen de laagste straffen uit in drugszaken. "Veel criminelen weten dit en houden er vermoedelijk rekening mee", stellen de onderzoekers.

In het rapport verklaart een opsporingsambtenaar waarom vanuit hier pillen naar bijvoorbeeld Australië worden gestuurd, in plaats van dat ze daar worden gemaakt:

"De straffen zijn op dit punt draconisch in Australië. Waarom zou iemand dat doen als één telefoontje met een Nederlandse crimineel genoeg is om zoveel pillen te bestellen als je wilt, in de kleur die je wilt, het logo dat je wilt, de werkzame stoffen mag je bepalen, het wordt afgeleverd waar je het wilt hebben, voor een prijs waarvoor iemand anders het nooit kan maken en die ook nog van een superieure kwaliteit zijn."

Complex en tamelijk chaotisch

Voor de politie is ook lastig te doorgronden hoe de criminele netwerken precies in elkaar steken. De xtc-wereld is "complex en tamelijk chaotisch". De een regelt chemicaliën, de ander ketels, weer een ander zoekt plekken om een drugslab te beginnen of vindt de 'koks'. Er wordt in wisselende samenstellingen gewerkt; vaste groepen zijn er nauwelijks. Wanneer iemand wegvalt na een arrestatie, is er altijd wel iemand te vinden die de lege plek inneemt.

En dan is Nederland ook nog eens gunstig gelegen. We zijn internationaal georiënteerd, hebben uitstekende verbindingen met de rest van de wereld, een goed financieel stelsel én een oeroude handelsgeest. Er is zoveel legaal zakelijk verkeer, dat het illegale deel nauwelijks opvalt. Nederlandse drugsproducenten en -handelaren zijn relatief betrouwbaar en kunnen leveren over de hele wereld, steeds vaker via internet.

Die combinatie van factoren heeft Nederland tot de marktleider op xtc- en amfetaminegebied gemaakt. Een miljardenindustrie dus, volgens het rapport van vandaag.

Resteert de vraag: waar zijn die enorme drugswinsten dan? "We weten doodeenvoudig niet goed waar het blijft", schrijven de onderzoekers daarover. Vermoedelijk wordt veel geld in het buitenland in vastgoed gestoken of weggezet in belastingparadijzen.