Omzet speed- en xtc-handel hoger dan die van Albert Heijn

Hoewel Nederland de onbetwiste marktleider is op het gebied van synthetische drugs en criminelen daar goud geld aan verdienen, treedt de overheid volgens het onderzoek nauwelijks op. Het beschermen van de volksgezondheid, economie of diplomatieke relaties is belangrijker dan de aanpak van drugshandel, constateren de onderzoekers.

De politie is niet in staat de xtc- en amfetaminehandel effectief te bestrijden. Er zijn te weinig rechercheurs die onderzoek doen, waardoor de pakkans laag is. Vooral de 'grote jongens' ontspringen vaak de dans. Bovendien zijn de straffen voor drugshandel in Nederland relatief laag.

Ook al worden aan de lopende band drugslabs opgerold en zijn er een aantal grote acties geweest tegen de handel in synthetische drugs, "de algemene indruk blijft dat opsporingsinstanties hooguit een deuk kunnen slaan in een almaar grotere boterberg". De informatiepositie over drugscriminelen is belabberd, de aanpak versnipperd en overheidsdiensten delen te weinig gegevens met elkaar.

Ligging en infrastructuur

Volgens de onderzoekers beseft de Nederlandse regering onvoldoende dat ons land het ideale vestigingsklimaat biedt aan criminelen. "De ligging en infrastructuur zijn gunstig voor internationale ondernemers in legale en illegale branches."

De onderzoekers noemen China een "mega-facilitator" voor de xtc- en amfetamineproductie in Nederland. Veel grondstoffen, chemicaliën en ketels die nodig zijn om de drugs te maken, komen uit China. Toch wordt weinig druk uitgeoefend door de Nederlandse overheid om daar iets aan te doen.

Volgens de onderzoekers wordt het gevaar van de drugsindustrie in Nederland onderschat. De laatste jaren wordt de xtc-wereld gewelddadiger, zitten drugslabs verstopt in woonwijken en neemt het aantal afvaldumpingen toe. "De brede aanpak ervan zou een topprioriteit moeten zijn voor de Nederlandse regering", aldus het rapport.