Hoop op verblijfsvergunning blijft, ook als de kans erop heel klein is

De verblijfsvergunning voor het ene gezin, geeft het andere gezin hoop, zegt een medewerker van de Dienst Terugkeer en Vertrek in het onderzoek. Er wordt een voorbeeld gegeven van een Armeens gezin dat na zes jaar alsnog een vergunning kreeg. Het gezin kon in een huis in de buurt van de gezinslocatie gaan wonen. Dat zorgde er volgens hem voor dat er nieuwe hoop ontstond bij andere Armeense families op de locatie.

Een andere medewerker van de dienst vat het zo samen in het rapport: "Ze hopen altijd dat er een minister is die zegt: 'Laten we deze moeder een vergunning geven', en dat ze zo alsnog een vergunning krijgen, omdat dat de laatste jaren vaker is gebeurd. Dus dat zorgt ervoor dat veel mensen hier blijven en het stimuleert niet om terug te keren."

'Niet verantwoordelijk voor daden moeder'

Voor Armina en haar kinderen is de hoop wel ijdel gebleken. Het is nog niet duidelijk wanneer de kinderen vertrekken. Esther van Dijken, die namens Howick en Lili het woord voert, vreest dat ze ieder moment kunnen worden uitgezet.

De kinderen kunnen er niets aan doen dat hun moeder "jarenlang heeft gebruikgemaakt van de wettelijke mogelijkheid om asielprocedures te voeren", benadrukt Van Dijken. "Ze betalen een ontzettend hoge prijs. Ze zijn niet verantwoordelijk voor de daden van hun moeder."