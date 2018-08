In de Vogezen hoor je iedereen over Jos Brech, maar van de zoektocht zie je niets

Het Franse dorp Sainte-Marie-aux-Mines stond tot een paar dagen geleden alleen bekend om zijn mooie omgeving. Nu is het hele dorp in de ban van de vermiste Jos Brech, de verdachte in de zaak-Nicky Verstappen. Hij verbleef in het dorp voordat hij van de radar verdween. "Je hoort iedereen hier over hem, maar je ziet helemaal niets van de zoektocht", vertelt verslaggever Thomas Kusters, die aanwezig is in het dorp.

De zoektocht naar Brech is rond het dorp al helemaal afgerond. Wekenlang werd er met helikopters en warmtecamera's naar de 55-jarige man uit Simpelveld gezocht. "Ook zijn collega-bushcrafters hebben hier lang naar hem gezocht. Maar dat was nog toen het alleen een vermissingszaak was", zegt Kusters.

Nu is er niets meer te zien van de zoektocht. "Er hangen geen posters of foto's. Het is wel het gesprek van de dag en de lokale kranten staan er al twee dagen vol mee. Maar dat is het."