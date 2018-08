Oud-hoofdofficier: 'We moesten met andere ogen naar Nicky's zaak gaan kijken'

Had Jos Brech eerder in het vizier van de politie kunnen komen? "In 2012 kwamen we tot de conclusie dat we inderdaad met andere ogen naar de zaak moesten kijken", erkent Bos. "Daarom haalden we er ook mensen van buiten bij. Andere politieteams buiten Limburg zijn ernaar gaan kijken met de kennis van nu."

Maar, benadrukt Bos, er zijn ook de afgelopen tijd veel nieuwe technieken ontwikkeld, die hebben geholpen nieuw licht op het onderzoek te werpen. "Een van die technieken is dna-onderzoek. De politie heeft toestemming nodig van procureur-generaals en de minister van Justitie en Veiligheid, voordat ze zo'n onderzoek mogen beginnen", vertelt de oud-hoofdofficier van justitie. "Die toestemming kregen we gelukkig zonder écht grote weerstand."

Bos had vervolgens intensief contact met het team dat de moord op Marianne Vaatstra onderzocht. "Zij hebben ook veel gebruik gemaakt van dna-onderzoek, om te leren van hun ervaringen." Met behulp van dat dna-verwantschapsonderzoek kwam Brech uiteindelijk in beeld bij de politie.

Op zoek naar antwoorden

Gevonden is Brech nog niet, dus gaat het onderzoek door. "Dit leidt misschien naar antwoord op de vragen waar de ouders van Nicky al twintig jaar mee leven", zegt Bos. "Als je hun emotie ziet, wens ik hun toe dat deze meneer zich heel snel gaat melden. Of hij in Azië zit, of hier in de buurt: ik hoop dat hij snel wordt gevonden."

Peter R. de Vries denkt dat er een goede kans is dat de persconferentie van de politie effect heeft. "Het zal niet zo zijn dat we twintig jaar hebben gestreden om deze man te pakken te krijgen en dat hij er stilletjes tussenuit knijpt."

Er liggen, naast de zaak van Nicky nog meer cold cases op de plank. Is er ook hoop voor de nabestaanden van die zaken? Ondanks hard werken, kan de politie ook met nieuwe technieken niet alles oplossen, benadrukt Bos. "We bijten ons in veel zaken vast, maar het komt alleen aan het licht als we zo'n doorbraak hebben als hier."