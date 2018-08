IAEA: Noord-Korea niet gestopt met kernwapenprogramma

Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA zijn er geen aanwijzingen dat Noord-Korea is gestopt met zijn kernwapenprogramma. De IAEA noemt dit in zijn jaarlijkse rapportage reden voor "ernstige bezorgdheid".

Tijdens de top in juni tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un toonde die laatste zich bereid om zich in te zetten voor de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland. Trump sprak van een historische doorbraak, maar de twee leiders maakten geen concrete afspraken.

De VN constateerde begin deze maand dat Noord-Korea zijn nucleaire- en raketprogramma's niet heeft stilgelegd en dat het land sancties omzeilt die de Verenigde Naties aan het land hebben opgelegd. In zijn rapportage schrijft IAEA nu dat er steeds minder kennis is over het kernwapenprogramma van Noord-Korea omdat de organisatie geen mogelijkheden heeft om locaties te bezoeken waar mogelijk kernwapens worden gemaakt.

Spionagesatelliet

Eind juli bleek uit opnames van een Amerikaanse spionagesatelliet dat er activiteit was bij een wapenfabriek in de buurt van Pyongyang. De Koreanen zouden daar volgens Amerikaanse overheidsfunctionarissen bezig zijn met het bouwen van een of twee intercontinentale raketten die in staat zijn om de VS te bereiken.

Eerder leek Noord-Korea juist een stap te zetten richting het afbouwen van het raketprogramma. Een onderzoeksinstituut meldde dat het land raketinstallaties op het belangrijke test- en lanceercentrum Sohae had ontmanteld.