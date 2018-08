VN: Noord-Korea is niet gestopt met kernwapenprogramma

Noord-Korea heeft zijn nucleaire- en raketprogramma's niet stilgelegd en schendt sancties die de Verenigde Naties aan het land hebben opgelegd.

In een samenvatting van een VN-rapport dat naar de Veiligheidsraad is gestuurd, staat dat het land in internationale wateren illegaal veel meer olieproducten tussen schepen overplaatst. Dat gaat in tegen resoluties van de VN-Veiligheidsraad. Ook slaat het land illegaal steenkool in en schendt het het wapenembargo en financiële sancties.

Vorige maand beschuldigde de VS Noord-Korea dat het meer olievaten importeert dan de 500.000 die het volgens VN-sancties maximaal geleverd mag krijgen. De auteurs van het VN-rapport zeggen dat als dit klopt, Noord-Korea sancties schendt en dat alle landen "onmiddellijk zulke overdrachten zouden moeten stopzetten".

Syrië en Houthi's

Persbureaus AP en Reuters hebben een samenvatting van het rapport in handen. Onafhankelijke experts monitoren de VN-sancties twee keer per jaar in zo'n rapport,

Er staat verder in erin dat Noord-Korea militair samenwerkt met Syrië en heeft geprobeerd wapens te verkopen aan Houthi's in Jemen. Ook stellen de auteurs dat Pyongyang een textielverbod overtreedt door voor meer dan 100 miljoen dollar aan producten te exporteren naar verschillende landen.

Buitengewone bedreiging

Bij het topoverleg tussen president Trump en Kim Jong-un afgelopen juni committeerde Noord-Korea zich nog aan de "volledige denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland". Negen dagen later verlengde Trump de economische sancties en noemde het land nog altijd een "buitengewone bedreiging" voor de VS.

Afgelopen week zeiden Amerikaanse functionarissen tegen The Washington Post dat er aanwijzingen zijn dat Noord-Korea bezig is met de bouw van nieuwe langeafstandsraketten.