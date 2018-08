Zwemtocht Van der Weijden levert 2,5 miljoen op

Na de bekendmaking van het eindbedrag kreeg Van der Weijden een speciaal Elfstedenkruisje uit handen van premier Rutte.

Rutte spreekt van een prestatie van ongekend formaat en zegt veel bewondering te hebben voor de zwemmer, die ex-leukemiepatiƫnt is. "Als je je realiseert wat hij zelf heeft doorgemaakt. Hij is zo'n voorbeeld voor velen. Held is een te klein woord. Een reus, dat is hij."