Podcast De Dag: Grieken financieel weer op eigen benen

Een bijzondere dag voor Griekenland: het land staat vanaf nu weer financieel op eigen benen. Reden voor feest? Wanneer werd die steun ook alweer nodig? Eva Wiessing praat ons bij. Zij is economieverslaggever bij de NOS, en is vaak in het land geweest.

Verder in De Dag

Al het hele weekend zwemt olympisch kampioen Maarten van der Weijden in de Friese wateren, en ergens in de komende nacht wordt hij bij zijn einddoel verwacht. Sportverslaggever Robbert de Rijk is deze dagen constant in zijn buurt en doet verslag. Hoe gaat het met Van der Weijden en hoe is het om hier verslag van te doen?