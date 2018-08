Wat gebeurt er in de 'opleidingskampen' voor Oeigoeren in China?

Peking zegt zelden iets over de kampen in Xinjiang, maar reageerde gisteren wel op de beschuldigingen. Een hoge partijfunctionaris wuifde alle kritiek weg. Wel zei hij dat personen "die misleid zijn door religieus extremisme (...) zullen worden geholpen met hervestiging en educatie".

Ook het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat er helemaal geen heropvoedingscentra zijn. Het zou een lastercampagne zijn tegen de anti-terrorismemaatregelen in Xinjiang.

Syriëgangers

"China heeft ook wel wat te vrezen gehad", zegt De Vries. Een Oeigoerse onafhankelijkheidsbeweging heeft de afgelopen jaren talloze, bloedige aanslagen gepleegd. "Zoals een grote aanslag met machetes in de stad Kunming." Ook zijn duizenden Oeigoeren naar Syrië en Irak afgereisd om zich aan te sluiten bij jihadistische groeperingen.

De reactie van de Chinese overheid was een omvangrijke anti-extremismecampagne. Het afgelopen decennium zijn de uitgaven aan openbare veiligheid vertienvoudigd, schreef de Financial Times, tot 9 miljard dollar in 2017.

Gezichtsherkenning en dna

"Overal hangen beveiligingscamera's", zegt Ildiko Beller-Hahn, onderzoeker aan de Universiteit van Kopenhagen. Ze volgt de situatie in Xinjiang al twintig jaar en was voor het laatst in 2013 in het gebied. "Zelfs toen werd je al de hele tijd in de gaten gehouden."