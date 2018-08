Nieuw hoofdstuk in lange geschiedenis zaak Nicky Verstappen

Op de plek waar Nicky gevonden werd, staat inmiddels een monument. In 2005 pleegt iemand op die plek zelfmoord. Er wordt een brief gevonden, waarin duidelijk wordt gezegd hoe Nicky vermoord zou zijn. Een nieuw onderzoek wordt gestart. Uiteindelijk blijkt het om een misverstand te gaan: de brief is niet van de man die zelfmoord heeft gepleegd. Van wie de brief wel is, blijkt onduidelijk.

Er verschijnen steeds meer brieven bij het monument van Nicky. In januari 2007 wordt er een man gearresteerd: de 36-jarige Eric A. uit Landgraaf. Hij zou de schrijver zijn van de acht brieven die zijn gevonden. Er wordt nooit bewezen dat hij verantwoordelijk is voor de moord op Nicky. In juni is hij niet langer een verdachte van de moord.