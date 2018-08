'Google lanceert voorlopig geen zoekmachine in China'

Google is voorlopig niet van plan om met een zoekmachine terug te keren in China. Dat heeft topman Sundar Pichai gezegd tijdens een besloten vergadering, meldt The New York Times die een audio-opname van de bijeenkomst in zijn bezit heeft.

Pichai zou op de vergadering door medewerkers bevraagd zijn over het omstreden plan om een gecensureerde versie van de zoekmachine in China te introduceren. Pichai zei daarop dat hij er weliswaar naar streeft om meer te doen in China, maar dat het lanceren van een zoekmachine daar nog ver weg is.

Een gecensureerde versie van Google was al eens beschikbaar in China, van 2006 tot 2010. Uiteindelijk besloot het bedrijf dat het niet meer wilde meewerken aan de censuur, waarna de Chinese versie van Google ophield te bestaan.

Principes

Veel Google-medewerkers maken zich zorgen over het mogelijke voornemen van het bedrijf om nu toch weer mee te werken aan censuur door de Chinese regering. Ruim duizend personeelsleden hebben die zorgen ook geuit door een brief te ondertekenen die daarover aan de leiding is gestuurd.

De ethische principes van Google waren eerder al eens onderwerp van discussie toen bleek dat het bedrijf het Amerikaanse leger hielp bij het analyseren van dronebeelden in oorlogsgebieden. Een aantal medewerkers van Google nam toen ontslag. Uiteindelijk stopte het bedrijf de samenwerking met het Pentagon.