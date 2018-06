'Google stopt omstreden samenwerking met Amerikaanse leger'

Google trekt de stekker uit de omstreden samenwerking met het Pentagon. De internetgigant en het Amerikaanse ministerie van Defensie werken samen aan Project Maven, waarbij videobeelden van drones worden geanalyseerd. Maar het contract dat tot eind 2019 loopt wordt niet verlengd. Dat meldt onder meer The New York Times.

Het project is omstreden omdat de data die worden verkregen worden gebruikt om bijvoorbeeld te bepalen wie er moeten worden gedood tijdens militaire missies. Google leverde de kunstmatige intelligentie om de dronebeelden te analyseren.

Google heeft geen commentaar gegeven over de mediaberichten over stopzetting van de samenwerking.

Verdeeldheid

Bij Google leidde het project tot interne verdeeldheid. Volgens techsite Gizmodo stapten al zeker twaalf mensen op vanwege het project. Een interne petitie leverde duizenden handtekeningen op en er is een brief (.pdf) naar topman Sundar Pichai gestuurd. In de brief zeggen medewerkers van Google dat het bedrijf zich volgens hen niet moet bezighouden met oorlog en dat ze willen dat het project wordt stopgezet.

Als Google was doorgegaan met Project Maven had het volgens militaire nieuwssite Defense One kans gemaakt op een contract met het ministerie van Defensie ter waarde van 10 miljard dollar. Ook Amazon en Microsoft zijn volgens de nieuwssite in de race voor het contract.