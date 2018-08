Bisschoppen VS vragen Vaticaan maatregelen tegen 'misbruikroofdieren' in kerk

Amerikaanse bisschoppen willen dat het Vaticaan samen met experts en leken onderzoek gaat doen naar beschuldigingen van seksueel misbruik door oud-kardinaal Theodore McCarrick. De 88-jarige voormalige aartsbisschop van Washington wordt onder meer beschuldigd van seksueel misbruik van een 16-jarige jongen.

De Conferentie van Katholieke Bisschoppen in de VS (USCCB) roept hiertoe op. Ook wil de conferentie dat er procedures komen om klachten over bisschoppen vertrouwelijk te melden en dat klachten in de toekomst effectiever worden behandeld.

Het hoofddoel is een "sterkere bescherming tegen roofdieren in de kerk en iedereen die ze de hand boven het hoofd wil houden", schrijft kardinaal Daniel DiNardo, voorzitter van de bisschoppenvergadering.

Zondes en fouten

"We zijn geconfronteerd met een spirituele crisis die niet alleen een spirituele oplossing vereist, maar praktische veranderingen om de zondes en fouten uit het verleden te voorkomen."

DiNardio verwijst niet alleen naar McCarrick, maar ook naar het grootste onderzoek ooit naar seksueel misbruik in de Amerikaanse katholieke kerk. Daaruit kwam dinsdag naar buiten dat driehonderd priesters in de staat Pennsylvania de afgelopen 70 jaar ruim duizend minderjarigen hebben misbruikt.

De voorzitter biedt zijn verontschuldigingen aan en vraagt om vergiffenis "voor wat mijn broeder-bisschoppen en ik hebben gedaan of hebben verzaakt te doen".

Theodore McCarrick werd eind juni op non-actief gesteld in verband met de beschuldigingen.Een maand daarna bood hij zijn ontslag aan, dat de paus accepteerde.