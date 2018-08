Rapport: 300 priesters in Pennsylvania hebben ruim duizend kinderen misbruikt

Meer dan duizend kinderen zijn misbruikt door 300 Amerikaanse priesters in zes bisdommen. Dat blijkt uit een onderzoek dat is vrijgeven door de autoriteiten in Pennsylvania. Het gaat om slachtoffers van wie is vastgesteld dat ze zijn misbruikt door geestelijken. Waarschijnlijk gaat het nog om veel meer gevallen.

Het rapport toont ook aan dat kerkleiders bezig zijn geweest om de misstanden toe te dekken. "De doofpot was geraffineerd. En, schokkend genoeg, documenteerden de leiders van de kerk het misbruik en de doofpot al die tijd", zegt Josh Shapiro, die als hoogste aanklager in Pennsylvania het onderzoek leidde.

De meeste slachtoffers waren jongens, maar ook meisjes werden volgens het rapport misbruikt. Het misbruik varieerde van betasten tot anale, orale en vaginale verkrachting.

"Kerkbeambten beschreven het misbruik routinematig en doelbewust als spelletjes, worstelen en ongepast gedrag. Het was niets van dat alles: het was seksueel misbruik en verkrachting van kinderen", zegt Shapiro.

'Grote overeenkomsten met eerdere gevallen'

Het rapport wordt gezien als een van de grondigste onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag van geestelijken tot nu toe. Het strekte zich uit tot zes bisdommen, waar ongeveer de helft van de ruim 3 miljoen katholieken in Pennsylvania onder vallen.

Het rapport in Pennsylvania bevestigt eerdere bevindingen van onderzoeken in de Verenigde Staten naar seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Het zou grote overeenkomsten vertonen in de beschrijving van hoe priesters te werk gingen en het verdoezelen daarvan door kerkautoriteiten.