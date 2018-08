Klaver: Rutte moet afstand nemen van uitspraken Blok

GroenLinks-leider Klaver roept premier Rutte op afstand te nemen van de uitspraken van minister Blok over migratie. In een open brief aan Rutte noemt Klaver het niet goed te begrijpen dat de premier dat nog niet heeft gedaan.

Een maand geleden ontstond ophef over uitlatingen van Blok op een besloten bijeenkomst in Den Haag. De minister van Buitenlandse Zaken zei daar onder meer dat hij geen voorbeelden kent van een multi-etnische of multiculturele samenleving waar de oorspronkelijke bevolking nog woont en waar een vreedzaam samenlevingsverband bestaat. Ook noemde hij Suriname een "failed state".

Blok zei kort nadat zijn uitspraken naar buiten waren gekomen dat hij zijn woorden niet goed heeft gekozen en dat hij dat betreurt. Ook bood hij Suriname zijn excuses aan.

Premier van alle Nederlanders

Morgen is de eerste vergadering van het kabinet na de vakantie en als ook de Kamer weer vergadert, komt er nog een debat over de uitlatingen van de minister. Klaver schrijft in zijn open brief dat deze kwestie niet alleen over Blok gaat. Hij wil dat ook de premier afstand neemt van "deze onzinnige, schadelijke en kwetsende uitspraken". Volgens Klaver gaat van de woorden van Blok de impliciete boodschap uit dat de aanwezigheid van Nederlanders met een migratieachtergrond bedreigend is voor de samenleving.

De GroenLinks-leider benadrukt dat Rutte "de premier van alle Nederlanders" is. "Als een journalist vraagt: bestaat er een voorbeeld van een vreedzame multi-etnische of multiculturele samenleving? Dan zou het mooi zijn als het antwoord is: Zeker. Het is een ontzettend gaaf land. Ons Nederland."