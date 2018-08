Openbaar Ministerie doet onderzoek naar misbruik Jehova's

Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar seksueel geweld binnen het kerkgenootschap Jehovah's Getuigen. Ten minste vijf mensen hebben aangifte gedaan, schrijft minister Dekker van Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Dekker zijn de aangiften "zorgvuldig in behandeling genomen door gespecialiseerde zedenofficieren" in verschillende regio's.

Over het strafrechtelijk onderzoek kan hij lopende het onderzoek geen mededelingen doen, schrijft de minister. Het is dus niet duidelijk of er ook personen binnen de kerk onderwerp zijn van onderzoek. Eerder riep Dekker slachtoffers van misbruik al op om aangifte te doen. Enkele slachtoffers van het misbruik binnen de kerk zijn inmiddels met hun verhaal naar buiten gekomen.

Onderzoek geweigerd

Vorige maand riepen alle partijen in de Tweede Kamer op tot een onderzoek naar het seksueel misbruik binnen het kerkgenootschap. De Kamer wilde dat omdat het Jehova-bestuur weigerde het seksueel misbruik binnen de kerk te onderzoeken.

Volgens de leiding heeft Jehovah's Getuigen de laatste jaren zelf al maatregelen genomen om kinderen te beschermen en er zou een gering aantal slachtoffers zich hebben gemeld.

Dat laatste argument wringt met cijfers van Reclaimed Voices, een stichting die opkomt voor belangen van slachtoffers. Daar kwamen 276 meldingen binnen van misbruik. Ook bij Trouw, dat regelmatig heeft geschreven over het misbruik, kwamen meldingen binnen.