Dodental brugongeluk Genua verder opgelopen

Reddingswerkers in Genua hebben nu 31 doden onder het puin van de ingestorte brug vandaan gehaald. Onder de doden zijn drie kinderen van 8, 12 en 13 jaar, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken in Rome bekendgemaakt.

Er wordt van uitgegaan dat nog ongeveer tien mensen onder het puin liggen. Hulpverleners proberen de bedolven slachtoffers met de hand te bevrijden. Machines worden nog niet ingezet om mensen onder het puin vandaan te halen, omdat dat meer letsel bij de slachtoffers kan veroorzaken.

Uit heel Italië zijn brandweermensen naar Genua gekomen om de collega's daar te assisteren. Ook zijn honden ingezet. Uit Frankrijk, niet ver van Genua, zijn ook hulpverleners bij de rampplek aangekomen.

Ervaring

"De brandweermensen hier opereren alsof het een aardbeving is en daar hebben ze in Italië veel ervaring mee", zegt verslaggever Mattijs van de Wiel, die in Genua is.

Reddingswerkers hebben de hele nacht gezocht in het puin.