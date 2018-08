Politiebonden gaan weer onderhandelen over cao, maar acties gaan door

Politiebonden willen de onderhandelingen met minister Grapperhaus van Justitie over een nieuwe politie-cao hervatten. De bonden ACP, ANPV, NPB en VMHP beginnen tegelijkertijd een reeks protestacties "om de druk op de ketel te houden". Een besluit dat volgens de bonden veel zegt over het "grote gebrek aan vertrouwen" in de werkgever.

Eind vorige maand werd een cao-voorstel van minister Grapperhaus en korpschef Akerboom door de bonden afgewezen. In het voorstel was onder meer een loonsverhoging van 7 procent opgenomen over 2,5 jaar. Directeur van de Nederlandse Politiebond Jan Struijs noemde het voorstel "volstrekt ontoereikend".

Volgens de bonden was de voorgestelde loonsverhoging te laag en moeten de lonen structureel met minstens 8 procent worden verhoogd. Ook bood het voorstel geen oplossing voor de structurele onderbezetting en de rigide managementcultuur bij de politie. Politieagenten voerden actie, onder meer door geen bekeuringen uit te schrijven. De nieuwe cao moet voor 65.000 politiemensen gaan gelden.

De afgelopen weken werden er door de bonden "verkennende gesprekken" gevoerd met Grapperhaus en Akerboom. Daaruit hebben de bonden geconcludeerd dat er een situatie is ontstaan waarin onderhandelingen mogelijk tot een acceptabel resultaat kunnen leiden.