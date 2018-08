EU vraagt Saudi-Arabië om opheldering over gearresteerde activisten

De Europese Unie heeft Saudi-Arabië opgeroepen meer informatie te geven over de arrestatie van een aantal burgerrechtenactivisten. Saudi-Arabië pakte de afgelopen maanden een aantal vrouwelijke activisten op en de EU wil dat zij een eerlijk proces krijgen.

Onder de gearresteerde activisten zijn ook vrouwen die zich hebben ingezet voor het recht voor vrouwen om in Saudi-Arabië auto te rijden.

EU-buitenlandchef Frederica Mogherini laat via een woordvoerder weten dat er gesprekken zijn met Saudi-Arabië en dat de EU vooral meer wil weten over de aanklachten tegen de activisten. "We hebben benadrukt hoe belangrijk de rol van mensenrechtenbeschermers is bij de hervorming van het Koninkrijk." De Saudische kroonprins zou het conservatieve land snel willen hervormen.

Rel met Canada

De arrestaties hebben geleid tot een onverwacht grote diplomatieke rel met Canada, nadat dat land de vrijlating van de activisten had geëist. In reactie daarop heeft Saudi-Arabië onder anderen de Canadese ambassadeur het land uitgezet en een defensiedeal ter waarde van 15 miljard dollar afgeblazen.

Mogherini heeft gisteren gesproken met de Canadese minister van Buitenlandse Zaken. Ze hebben afgesproken zich samen in te zetten voor de mensenrechten.