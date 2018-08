Piloten zijn niet blij met Ryanair, maar waarom werken ze er dan nog?

Vandaag staken piloten van Ryanair uit vijf Europese landen, waaronder Nederland. Ze eisen al tijden een betere cao. Ondanks de onvrede over hun werkgever, willen en kunnen veel piloten niet zomaar overstappen naar een andere maatschappij.

Eerst over de gevolgen van de staking: in Nederland hebben reizigers er weinig last van. Alle vluchten vanaf Eindhoven Airport gaan gewoon door, omdat er buitenlandse piloten worden ingezet. Toch spreekt de pilotenvakbond van een succes. "We geven met onze Europese collega's een heel duidelijk signaal af aan het management van Ryanair", zegt Joost van Doesburg van pilotenvakbond VNV op NPO Radio 1.

In andere landen waar gestaakt wordt, is dat anders: in totaal zijn zo'n 55.000 reizigers in Europa de dupe, vooral in Duitsland. Ryanair heeft 400 vluchten moeten annuleren, andere vluchten zijn vertraagd. Bijna alle gedupeerde passagiers zijn volgens de maatschappij inmiddels overgeboekt naar een andere vlucht van Ryanair of krijgen hun geld terug.