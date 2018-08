Kilometers aan oevers vervangen na olielek in Rotterdamse haven

De kosten van het olielek werden eerder al geschat op 80 miljoen euro. Het is nog onduidelijk of het bedrag door deze beslissing verder gaat oplopen. Volgens het bedrijf kan het vervangen van de glooiingen in sommige gevallen juist voordeliger uitpakken dan het reinigen ervan.

Het Havenbedrijf zegt er alles aan te doen om de schade te verhalen op Odfjell, de eigenaar van de lekkende olietanker. "Het kan niet zo zijn dat de maatschappij hiervoor opdraait", zegt directeur Ronald Paul. Odfjell wijst erop dat er een speciaal fonds is ingesteld waar de claims worden verzameld.