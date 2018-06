Noodopvang voor met olie besmeurde zwanen geopend

Bij de Maeslantkering in Hoek van Holland heeft Rijkswaterstaat een speciale noodopvang in gebruik genomen waar met olie besmeurde zwanen kunnen worden schoongemaakt. Door de aanvaring van een olietanker met een steiger, zaterdag, is 200 ton stookolie in het water terechtgekomen. Er zijn naar schatting zo'n 900 zwanen in het Botlekgebied met olie besmeurd geraakt.

Er zijn er tot nu toe ongeveer zwanen 400 gevangen en naar verschillende opvangplekken in Rotterdam gebracht om te worden schoongemaakt. Rijkswaterstaat, dat de opvang co├Ârdineert, denkt dat er nog 500 besmeurde vogels zijn die ook moeten worden gevangen en schoongemaakt. Die moeten uiteindelijk in de noodopvang terechtkomen.

Het wassen van de zwanen begint op zijn vroegst donderdag, omdat de dieren erg gestresst zijn en eerst tot rust moeten komen. Ze worden met afwasmiddel schoongemaakt, wat per zwaan ongeveer een uur kost. Daarna zullen ze nog een of twee weken in de opvang moeten verblijven om te herstellen, en dan pas kunnen ze weer worden vrijgelaten.