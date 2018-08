Rabobank wil gedupeerde boeren tegemoetkomen

Boeren die door de aanhoudende droogte in de financiële problemen komen, kunnen hulp krijgen van de Rabobank. Veel landbouwbedrijven lijden onder tegenvallende oogsten en verwachten geldproblemen. De Rabobank wil deze boeren tegemoetkomen, bijvoorbeeld met een overbruggingskrediet of door ze meer tijd te geven om hun leningen af te lossen.

De Rabobank financiert het grootste deel van de landbouwbedrijven in Nederland. Dat betekent dat de meeste boeren een lening hebben lopen bij deze bank. "We krijgen redelijk veel bezorgde telefoontjes", zei Ruud Huirne, directeur Food en Agri, vanmorgen op NPO Radio 1. "Samen met de boer proberen we de financiële schade in kaart te brengen om te kijken wat wij kunnen doen om eventuele betalingsproblemen het hoofd te bieden."

Huirne wijst erop dat de situatie bij iedere boer anders is. "We verwachten dat grondgebonden bedrijven, zoals in de akkerbouw, in het algemeen zo'n 30 procent minder opbrengsten zullen hebben door de droogte, maar er zijn ook ondernemers voor wie de schade meevalt." De bank kiest daarom voor een individuele aanpak.

Miljoenenschade

Door de aanhoudende droogte van de afgelopen tijd stevenen veel boeren af op een miljoenenschade, doordat hun oogsten tegenvallen. Ook dreigen tekorten aan veevoer te ontstaan; gras en mais groeien niet, waardoor koeien nu al van de wintervoorraad moeten eten.

Het kabinet en de EU in Brussel komen de landbouwsector tegemoet. Zo kunnen boeren de financiële tegemoetkoming die ze normaal gesproken pas in december krijgen dit jaar al eerder aanvragen. Ook mogen ze gewassen voor veevoer zaaien op grond die eigenlijk braak moet liggen en kunnen ze dit jaar langer mest uitrijden.