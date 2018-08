Nederlandse boer mag langer mest uitrijden, ook EU komt boeren tegemoet om droogte

Nederlandse boeren mogen langer mest uitrijden, zodat gewassen in het najaar nog kunnen groeien. Dat heeft het Nederlandse ministerie van Landbouw vandaag bekendgemaakt.

Ook de EU neemt maatregelen om de gevolgen van de droogte voor boeren te verzachten. Europese lidstaten krijgen ruimte om de jaarlijkse inkomenssteun aan boeren eerder uit te betalen en om hen vrij te stellen van bepaalde regels. Zo moeten landbouwbedrijven veevoer kunnen verbouwen op braakliggend terrein, vindt de Europese Commissie. Iedere EU-lidstaat kan besluiten om wel of niet met de voorstellen mee te gaan.

Veel boeren, ook in Nederland, stevenen af op een miljoenenschade doordat hun oogsten tegenvallen vanwege het droge weer. Ook dreigen er tekorten aan veevoer te ontstaan: gras en mais groeien niet, waardoor koeien nu al van de wintervoorraad moeten eten.

Meer veevoer

Volgens de huidige EU-regels mogen boeren niet al hun land verbouwen: er moet ook een gedeelte braak blijven liggen, bijvoorbeeld om de biodiversiteit te vergroten.

De Europese Commissie geeft boeren die kampen met droogte nu een vrijstelling voor deze 'vergroeningseis'. Die boeren kunnen het braakliggende land dan gebruiken om extra veevoer te verbouwen.

Het Nederlandse ministerie van Landbouw was al met de Commissie in gesprek over versoepeling van de vergroeningseis. Er is nog geen officiƫle reactie op de nieuwe voorstellen, maar "het is in ieder geval goed dat de Europese Commissie welwillend is en meedenkt", zegt een woordvoerder.

Inkomenssteun

De EU vindt ook dat boeren een deel van de inkomenssteun die ze ieder jaar krijgen al eerder moeten kunnen ontvangen. Normaal gesproken krijgen Europese boeren die EU-subsidie uitbetaald in december, nu kunnen ze er al in oktober aanspraak op maken, zegt de Europese Commissie.

Het uitbetalen van de inkomenssteun loopt via de EU-lidstaten. In het geval van Nederlandse boeren regelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de uitbetaling. Maar het is nog niet zeker of Nederland meegaat met het voorstel van de Europese Commissie. De woordvoerder van het ministerie van Landbouw wijst erop dat de betalingen in Nederland nu al heel goed geregeld zijn.