Miljoenenschade dreigt voor boeren, groente en fruit mogelijk duurder

Momenteel doen boeren alles om de oogst te redden. "Ze staan midden in de nacht op om haspels verplaatsen naar een ander perceel of om diesel in de waterpomp te doen. Alles om de gewassen te beregenen", aldus Leseman van LTO. "Maar zelfs met al die inspanningen lopen de gewassen nog steeds schade op. De aardappelen, suikerbieten en pruimen zijn te klein, waardoor er minder opbrengst is per kilo. Daarnaast verliezen gewassen, zoals mais, voedingswaarde waardoor ze minder waard worden."

Die schade kunnen de meeste boeren nergens verhalen, want slecht 10 procent is verzekerd voor de gevolgen van extreme weersomstandigheden. "Dat zijn best dure verzekeringen", zegt Poppe. "Dus die heb ik niet. Je hoopt toch dat je niet al te vaak last hebt van extreem weer en dat de schade door de jaren heen minder is dan de premie die je had moeten betalen."

Miljoenen

De boeren die wel verzekerd zijn, kloppen al massaal aan bij hun verzekeringsagent. "We krijgen tientallen meldingen per dag binnen", zegt Jan Schreuder van weerschadeverzekeraar Vereinigte Hagel. Een schatting van de totale schade is nog lastig, maar volgens Schreuder loopt dat toch al snel in de miljoenen.

De uiteindelijke schade hangt af van het weer de komende weken. "We hebben meerdere dagen achter elkaar 20 tot 25 millimeter neerslag nodig", zegt Leseman van LTO. "Zo snel mogelijk. Dan kunnen de boeren delen van hun oogst nog redden."

Maar dagen achter elkaar stevige regenbuien verwacht op dit moment niemand.