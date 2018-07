Pruimen drie millimeter te klein: 60.000 kilo mogelijk verloren

Een pruimenteler in Wemeldinge blijft dit jaar mogelijk met ruim 60.000 kilo pruimen zitten. Het fruit is door de droogte drie millimeter te klein om het te mogen verkopen in de supermarkt.

Volgens de teler willen veel supermarkten dat pruimen minstens 38 millimeter zijn, maar die van hem zijn 35. Zijn pruimen zijn niet groter geworden doordat hij zijn land niet kon beregenen. Hij kan geen grondwater gebruiken omdat het water te zout is; de teler zit vlak bij de Oosterschelde.

Opbrengsten lopen terug

LTO Nederland verwacht dat niet alleen deze teler problemen heeft. Ook de kwaliteit van veel ander fruit is vermoedelijk slechter dan anders. "Ik denk dat veel van onze boeren in de problemen komen met hun afnemers."

Waar boeren kunnen beregenen lijkt de kwaliteit van de producten niet te lijden onder de droogte, zegt de woordvoerder. "Maar waar je niet kunt beregenen, zoals in Zeeland, zie je dat de kwaliteit en de opbrengsten teruglopen en dat je eerder moet oogsten."

Onzin

Mogelijk kan de Zeeuwse teler zijn pruimen wel op een andere manier kwijt. Een Facebookactie om het fruit alsnog aan de man te brengen, leverde de afgelopen dagen meer dan 800 reacties op. Sommige mensen geven aan het onzin te vinden dat supermarkten het zo belangrijk vinden dat de pruim een bepaalde grootte heeft.

Voor de pruimenteler uit Wemeldinge komt het extra slecht uit dat zijn pruimen kleiner zijn dan zou moeten. Vorig jaar had hij ook al een slecht seizoen. "Toen waren ze allemaal honderd procent bevroren in het seizoen en zat ik ook zonder. En nu deze droogte... Het valt me niet mee", zegt hij tegen Omroep Zeeland.