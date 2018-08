Hyperinflatie: wat kan Venezuela van de wurggreep verlossen?

Zulke hyperinflatie is verschrikkelijk voor burgers, weet Edin Mujagic, hoofdeconoom bij vermogensbeheerder OHV. Hij maakte het zelf mee in de jaren negentig in Joegoslavië.

"Ik was 15, oud genoeg om te zien hoe mijn vader en moeder een keer in de week 's ochtends contant hun loon kregen en daarmee in de pauze snel melk kochten. Omdat ze wisten dat het aan de eind van de dag niets meer waard was."

De gevolgen zijn groot, niet alleen economisch. "Je hele maatschappij is ontregeld. Als je niets te eten hebt, als je je kinderen niet te eten kunt geven, dan ga je dingen doen die je onder normale omstandigheden niet zou doen. Dan ga je stelen."

Zijn er oplossingen?

Net zoals Europese landen als Griekenland zou Venezuela bij het IMF aan kunnen kloppen voor hulp. Maar aan noodleningen zijn altijd strenge voorwaarden verbonden, en dat zal ook zo zijn voor president Maduro.

Dat zullen drie voorwaarden zijn, zegt Mujagic. "De geschiedenis leert dat elk land dat met zulke hyperinflatie te maken heeft gehad dit maar op één manier kon oplossen: in drie stappen."

Stap 1: de geldpersen stopzetten. "De prijzen stijgen alleen maar als de hoeveelheid geld die in omloop is in een land meestijgt. Op het moment dat je die geldpersen weggooit, dan komt er geen zuurstof meer bij het vuurtje dat inflatie aanwakkert. Dan dooft dat uit."

Stap 2: een nieuwe munteenheid invoeren. Dat gebeurde in Duitsland en ook in Joegoslavië. De ouders van Mujagic verzamelden al hun contant geld in tassen en gingen net als iedereen in de rij staan voor de bank. Daar konden ze de briefjes inwisselen voor nieuwe briefjes: de nieuwe Joegoslavische dinar. Alleen het woord 'nieuw' ervoor, het lijkt een betekenisloze aanpassingen. Maar het is heel belangrijk, zegt Mujagic: "Economie is voor de helft psychologie. De oude munteenheid heeft een slecht imago, mensen hebben er geen vertrouwen meer in."

Stap 3: de waarde van de nieuwe munt aan een bestaande, stabiele munt koppelen. Zoals de dollar. Dat zorgt ervoor dat mensen weten dat het geld dat ze hebben, de volgende dag nog evenveel waard is. "Daarmee zeg je als overheid eigenlijk: we besteden ons beleid uit aan een land dat het wel kan."

Maduro heeft al plannen

Het lijkt erop dat Maduro misschien wel stappen in die richting wil zetten. Vorige maand kondigde Maduro aan nieuwe biljetten in omloop te willen brengen om daarmee vijf nullen van de munteenheid te kunnen schrappen.

"Dat is in feite al een nieuwe munteenheid", aldus Mujagic. "Dat lijkt misschien voor de show, maar psychologisch is het effect heel sterk. Als je een bankbiljet hebt waar een heleboel nullen op staan, dan heb je meteen het idee dat het niets waard is. Want er staan niet voor niets zoveel nullen op."

Vorige week kondigde de president aan dat hij de Deviezenwet wil aanpassen of afschaffen. Die beperkt de mate waarin Venezolanen bolivars voor dollars kunnen wisselen, en bepaalt kunstmatig tegen welke koers.