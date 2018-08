Dweilpauzes op de Wallen: tijd om de zooi op te ruimen

De Wallen in Amsterdam krijgen op drukke avonden te maken met 'dweilpauzes'. Delen van het uitgaansgebied worden dan tijdelijk afgesloten voor het publiek om de straten grondig schoon te maken. Het is een van de maatregelen die burgemeester Halsema heeft afgekondigd om de overlast in de binnenstad tegen te gaan.

Amsterdam gaat sowieso de bezoekersaantallen op de Wallen scherp in de gaten houden. Er komen gastheren- en vrouwen die de bezoekersstromen in goede banen proberen te leiden. Als het te druk wordt, worden straten afgesloten.

Pinapparaat

De drukte, de rotzooi en de herrie op de Wallen en in de binnenstad veroorzaken overlast en ergernis bij bewoners. Daarnaast hebben hulpdiensten moeite om snel bij een incident te komen.

Een andere maatregel is om toeristen die het te bont maken, meteen hun boete te laten afrekenen. Handhavers krijgen een mobiel pinapparaat mee en een folder in zes talen, die de overtreder duidelijk moet maken waarmee hij of zij over de schreef is gegaan.

Vaarroutes

De gemeente gaat ook meer controleren op de vaarroutes in de binnenstad. Gemeentelijke teams bewaken in het weekend de ingangen tot de stad en zijn zichtbaar aanwezig op de drukke routes. Mensen die te hard varen, geluidsoverlast veroorzaken of zich niet houden aan het eenrichtingsverkeer kunnen daarvoor een bekeuring krijgen.

Strijd tegen 'urban jungle'

Een woordvoerder van burgemeester Halsema benadrukt dat deze maatregelen nog niet "hét antwoord'' zijn om de problemen in de binnenstad van Amsterdam structureel op te lossen.

Aanleiding voor deze eerste aanzet is de noodkreet van de gemeentelijke ombudsman. Die zei dat de binnenstad een "urban jungle'' is geworden, zonder gezag. Vorige week liet Halsema weten dat ze snel extra agenten en handhavers in het uitgaanscentrum wil.