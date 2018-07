'Centrum Amsterdam is 's nachts wetteloze stadsjungle zonder gezag'

Het centrum van Amsterdam verandert 's nachts in een wetteloze plek waar de politie en andere handhavers geen gezag meer hebben. Dat beeld schetst de Amsterdamse ombudsman Arre Zuurmond in Trouw. Hij vindt dat "de bezem door het centrum" moet, te beginnen met het Leidseplein.

"Het centrumgebied wordt 's nachts een urban jungle waar crimineel geld leidend is, en het gezag niet langer aanwezig. De politie kan deze situatie niet langer aan", zegt Zuurmond. De gemeente, justitie en politie zeggen tegen Trouw dat ze zich herkennen in het beeld dat de ombudsman schetst.

Zuurmond is tijdelijk aan de rand van het prostitutiegebied op de Wallen gaan wonen om te zien hoe het er eraan toegaat. Op basis van die ervaring stelde hij vast dat er 's avonds te veel mensen zijn, waardoor hulpdiensten niet ter plekke kunnen komen als dat nodig is. "Mocht de politie al achter een crimineel aan willen, ze komt gewoonweg niet door de massa heen."

Illegale taxi's

Verder zegt Zuurmond in de krant dat er veel illegale taxi's en bootjes zijn die zonder vergunning mensen meenemen. Ook beschrijft hij hoe hij een keer in een dure kledingzaak was en zag dat een man zo'n 3000 euro aan kostuums contant afrekende, met een rol van 50 euro-biljetten.

Een woordvoerder van burgemeester Halsema zegt tegen de krant dat de problemen in het centrum hardnekkig zijn en dat de aanpak hoog op haar agenda staat. Afgelopen nacht heeft de burgemeester drukke uitgaansgebieden bezocht om daar te praten met agenten, ondernemers, bewoners en uitgaanspubliek.