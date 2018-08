Julian Assange verlaat binnenkort ambassade met gedeukt imago

Assange kan in Groot-Brittannië opgepakt worden voor het schenden van de voorwaarden van zijn borgtocht in 2012. Waarschijnlijk zit daar politieke druk uit Amerika achter. In 2010 stelde de hoogste aanklager in de VS een onderzoek tegen Assange in. Hoewel nooit is bevestigd dat er een formele aanklacht tegen hem is, wordt ervan uitgegaan dat de Amerikanen om zijn uitlevering zullen vragen.

Doorbraak WikiLeaks

Assange en zijn organisatie WikiLeaks beginnen in 2006 met het lekken van geheime documenten, die voor een deel afkomstig zijn van Amerikaanse en andere inlichtingendiensten. Sommige documenten zijn ontfutseld door hackers, andere aan WikiLeaks gegeven door klokkenluiders. Zij onthullen veel misstanden, maar de gevolgen van hun publicaties blijven beperkt. Tot 2010.

In dat jaar verandert alles voor zowel WikiLeaks als voor Assange persoonlijk. In juli publiceert WikiLeaks een video over een luchtaanval door een Amerikaanse gevechtshelikopter in Bagdad, waarbij minstens twaalf mensen, inclusief twee journalisten van Reuters, de dood vinden.

Bekijk hier het moment waarop de Amerikanen het vuur openen: