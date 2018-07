'Ecuador wil van Julian Assange af'

Ecuador staat op het punt om het asiel van Julian Assange in te trekken en hem uit de ambassade in Londen te zetten. Bronnen bij het Ecuadoraanse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben dat aan The Intercept laten weten.

President Lenin Moreno is sinds vrijdag in Londen en zou met Groot-Brittanniƫ onderhandelen over een overeenkomst. Er is nog steeds een Brits arrestatiebevel tegen de oprichter van Wikileaks van kracht. Waarschijnlijk wordt hij gearresteerd zodra hij de ambassade verlaat.

Assange zit daar sinds 2012. Hij vroeg asiel aan om uitlevering aan Zweden, waar een onderzoek naar seksueel misbruik tegen hem liep, te voorkomen. Dat onderzoek is vorig jaar stopgezet, maar de Britten willen hem alsnog arresteren omdat hij de voorwaarden voor zijn borgtocht heeft geschonden.

Uitlevering

Assange is bang dat hij daarna wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Daar wordt hij verantwoordelijk gehouden voor het lekken van talloze geheime documenten via Wikileaks.

De relatie tussen Ecuador en Assange is al langer gespannen. Eerder dit jaar verbood de regering hem nog langer contact te hebben met de buitenwereld. Ook zijn toegang tot internet werd geblokkeerd. Hij zou de voorwaarde dat hij geen berichten zou publiceren die de relatie van Ecuador met andere landen kunnen beĆÆnvloeden, hebben geschonden.